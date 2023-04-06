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Перу продолжает страдать от проливных дождей

06 апреля 2023 06:38
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Новости Перу. Проливные дожди затопили север Перу. От наводнений наиболее пострадали северные районы. В нескольких регионах объявили режим повышенной готовности. По прогнозам синоптиков, ливни продолжатся до середины апреля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Перу продолжает страдать от проливных дождей-1

Улицы сразу нескольких городов оказались под водой, а дома повреждены, некоторые даже упали из-за сильного ветра. Метеорологи сообщили, что в стране всего за несколько дней выпало рекордное количество осадков. Усугубляет ситуацию отсутствие дамб в регионе. В целом наводнения затронули более 60 тысяч человек. Многие из них столкнулись с нехваткой питьевой воды и перебоями с электричеством.

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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