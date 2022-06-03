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В одном из ведомств Японии обнаружили взрывчатку. На месте работают сапёры

03 июня 2022 10:23
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Новости Японии. В здании МИД Японии находятся саперы. Там обнаружили пакет со взрывчаткой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В одном из ведомств Японии обнаружили взрывчатку. На месте работают сапёры -1

Как заявили в полиции, кто-то отправил на почту ведомства подозрительную посылку. После предварительного осмотра правоохранители заключили, что внутри – взрывчатка. На пакете написано, что он адресован всем сотрудникам МИД Японии. Как сообщают местные СМИ, внутри обнаружили дымовую шашку, пластиковую бутылку, а также письмо. На нем указаны имя и адрес отправителя. Ведется расследование.  

# ЧП # Фотофакт

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