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В Швейцарии энергетический кризис. Власти посоветовали населению снизить температуру в домах

03 июня 2022 10:15
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Новости Швейцарии. Замерзать ради экономии – такое решение предложили власти Швейцарии. Местное правительство посоветовало своим гражданам снизить температуру в домах, чтобы сэкономить, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Швейцарии энергетический кризис. Власти посоветовали населению снизить температуру в домах -1

Власти даже пообещали проработать эту меру до мельчайших деталей. Так как сейчас в стране допустимый уровень температуры для систем отопления никак не закреплен законодательно. Стоит отметить, что цены на электричество в Швейцарии растут так же, как по всей Европе: быстро и сильно. Кроме того, многие местные компании уже объявили о том, что в среднем планируют поднять стоимость электроэнергии еще почти на 50 % к 2023 году.  

# Экономический кризис # Фотофакт

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