В Швейцарии энергетический кризис. Власти посоветовали населению снизить температуру в домах

Власти даже пообещали проработать эту меру до мельчайших деталей. Так как сейчас в стране допустимый уровень температуры для систем отопления никак не закреплен законодательно. Стоит отметить, что цены на электричество в Швейцарии растут так же, как по всей Европе: быстро и сильно. Кроме того, многие местные компании уже объявили о том, что в среднем планируют поднять стоимость электроэнергии еще почти на 50 % к 2023 году.