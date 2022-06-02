«Может быть крах православию». Гигин о расколе украинской церкви

Григорий Азаренок: Это просто нарезка под нашу «Прощание славянки», под прекрасную музыку батюшка благословляет – и прям закорежило их очень сильно. Мне очень понравилось, поэтому я решил просто поставить, чтобы все наши зрители тоже посмотрели.

Вадим Гигин:

Один из концептов ключевых этой «анти-России», которую пытались сформировать, в значительной степени сформировали в Украине – это удар по православию. Давайте зреть в корень, откуда он шел. Их раскольник главный – Денисенко, филарет. Вы просто вдумайтесь, почему человек пошел против своей матери-церкви?

Григорий Азаренок:

Он хотел стать патриархом.

Вадим Гигин:

Он хотел стать патриархом и не стал, проиграл выборы, потому что понимали фальшь, его властолюбие невероятное. Это тот человек, который в 1980-е националистов и униатов гнобил, так же, как, например, Леонид Кравчук. Там все построено на измене. В основе этого проекта лежат измена и предательство. Леонид Кравчук – секретарь ЦК компартии Украины по идеологии, который на страницах «Вечернего Киева» гнобил «незалежников» и «самостийников» в 1980-е годы. Они рука об руку. Бывший партийный секретарь, который прочитал Ленина полное собрание два раза с карандашом. Кто так говорит, скорее всего, может быть, и не читал это полное собрание сочинений. И этот раскольник, который не стал патриархом и от злобы и желчи повел этот раскол. Вот, что лежит в основе. А ведь итог какой? Может быть крах православию. Ведь раскольники ведут не к созданию поместной церкви, они ее ведут к той же унии, в это ложное образование, к этой пресловутой унии. А ведь из унии в Западной Украине и выросла бандеровщина.

Григорий Азаренок:

Кира пишет: «Поповский треш, конечно, супер. В СССР такую дичь не допустили бы». Поэтому СССР сейчас, к сожалению, канул в Лету.