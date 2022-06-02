«Может быть крах православию». Гигин о расколе украинской церкви

Григорий Азаренок, СТВ:
Сегодня вышло видео и очень сильно закорежило бесов. Все бандеровские, змагарские просто начали сходить с ума. Давайте посмотрим.
Григорий Азаренок, СТВ:
Сегодня вышло видео и очень сильно закорежило бесов. Все бандеровские, змагарские просто начали сходить с ума. Давайте посмотрим.
Вадим Гигин:
А что они хотели?
Григорий Азаренок:
Это просто нарезка под нашу «Прощание славянки», под прекрасную музыку батюшка благословляет – и прям закорежило их очень сильно. Мне очень понравилось, поэтому я решил просто поставить, чтобы все наши зрители тоже посмотрели.
Вадим Гигин:
Один из концептов ключевых этой «анти-России», которую пытались сформировать, в значительной степени сформировали в Украине – это удар по православию. Давайте зреть в корень, откуда он шел. Их раскольник главный – Денисенко, филарет. Вы просто вдумайтесь, почему человек пошел против своей матери-церкви?
Григорий Азаренок:
Он хотел стать патриархом.
Вадим Гигин:
Он хотел стать патриархом и не стал, проиграл выборы, потому что понимали фальшь, его властолюбие невероятное. Это тот человек, который в 1980-е националистов и униатов гнобил, так же, как, например, Леонид Кравчук. Там все построено на измене. В основе этого проекта лежат измена и предательство. Леонид Кравчук – секретарь ЦК компартии Украины по идеологии, который на страницах «Вечернего Киева» гнобил «незалежников» и «самостийников» в 1980-е годы. Они рука об руку. Бывший партийный секретарь, который прочитал Ленина полное собрание два раза с карандашом. Кто так говорит, скорее всего, может быть, и не читал это полное собрание сочинений. И этот раскольник, который не стал патриархом и от злобы и желчи повел этот раскол. Вот, что лежит в основе. А ведь итог какой? Может быть крах православию. Ведь раскольники ведут не к созданию поместной церкви, они ее ведут к той же унии, в это ложное образование, к этой пресловутой унии. А ведь из унии в Западной Украине и выросла бандеровщина.
Григорий Азаренок:
Кира пишет: «Поповский треш, конечно, супер. В СССР такую дичь не допустили бы». Поэтому СССР сейчас, к сожалению, канул в Лету.
Вадим Гигин:
Я хочу напомнить тем, кто пишет, что в годину самых суровых испытаний именно русская православная церковь восстала, государство оказало ей помощь и священники, в том числе и здесь, в Минске, были участниками подполья, была сформирована танковая колонна имени Дмитрия Донского. Священники со своим народом молились о спасении и о том, чтобы было нанесено поражение врагу. И вы вдумайтесь, какой это великий христианский подвиг. Да, было богоборческая власть, и какой был тяжелый выбор перед священником. Эта власть была властью гонителей церкви. И церковь поняла, что есть родина, есть те идеалы и те ценности, которые стоят выше каких-либо амбиций. Еще раз процитирую, может быть, неточно выдающееся стихотворение Константина Симонова «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины»: как молятся деды и прадеды за в бога не верящих внуков своих». Это единение церкви и народа, которое произошло в Великую Отечественную войну, дало силы для последующего возрождения и России, и Беларуси, и Украины. И сравните эту великую христианскую позицию с тем, что сейчас происходит в Украине.
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