Цены растут на всё. Промышленная инфляция в еврозоне достигла 40%

Как сообщает Евростат, промышленная инфляция в еврозоне установила новый рекорд, составив почти 40 %. Показатель изменяется в зависимости от страны. Так, в Ирландии он превысил 60 %, а во Франции держится на уровне 30 %. При этом в энергетическом секторе рост цен со стороны производителей составил примерно 100 %. Стоит отметить, что, как правило, промышленная инфляция сказывается на потребителях только через несколько месяцев. Однако многие ощущают ее уже сейчас. Цены растут буквально на все. Людям приходится жить в режиме экономии.