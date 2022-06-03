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Цены растут на всё. Промышленная инфляция в еврозоне достигла 40%

03 июня 2022 09:47
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Обратный эффект санкций. В Европе становится все дороже что-либо производить, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Цены растут на всё. Промышленная инфляция в еврозоне достигла 40%-1

Как сообщает Евростат, промышленная инфляция в еврозоне установила новый рекорд, составив почти 40 %. Показатель изменяется в зависимости от страны. Так, в Ирландии он превысил 60 %, а во Франции держится на уровне 30 %. При этом в энергетическом секторе рост цен со стороны производителей составил примерно 100 %. Стоит отметить, что, как правило, промышленная инфляция сказывается на потребителях только через несколько месяцев. Однако многие ощущают ее уже сейчас. Цены растут буквально на все. Людям приходится жить в режиме экономии.  

# Экономический кризис # Фотофакт

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