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В одном из торговых центров города Шираз прогремел взрыв

03 июня 2017 16:47
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Новости Ирана. Он был настолько сильным, что в соседних магазинах выбило стёкла.

По счастливой случайности обошлось без жертв,

сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В одном из торговых центров города Шираз прогремел взрыв-1

Около 30 посетителей получили травмы.

Госпитализация понадобилась лишь половине пострадавших.

Врачи сообщают, что состояние всех поступивших пациентов стабильное. Правоохранители выясняют причину чрезвычайного происшествия.

В одном из торговых центров города Шираз прогремел взрыв-4

Есть подозрения, что произошла утечка газа.

# Фотофакт # Взрыв

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