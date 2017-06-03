В одном из торговых центров города Шираз прогремел взрыв

Новости Ирана. Он был настолько сильным, что в соседних магазинах выбило стёкла.
По счастливой случайности обошлось без жертв,
сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Ирана. Он был настолько сильным, что в соседних магазинах выбило стёкла.
По счастливой случайности обошлось без жертв,
сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Около 30 посетителей получили травмы.
Госпитализация понадобилась лишь половине пострадавших.
Врачи сообщают, что состояние всех поступивших пациентов стабильное. Правоохранители выясняют причину чрезвычайного происшествия.
Есть подозрения, что произошла утечка газа.