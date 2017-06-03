Консервативная партия Великобритании, возглавляемая Терезой Мэй, рискует потерять абсолютное большинство мест в парламенте

Новости Великобритании. Результаты последних опросов свидетельствуют о том,
что консерваторы могут лишиться 18 кресел из 330,
которые у них есть сейчас, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Великобритании. Результаты последних опросов свидетельствуют о том,
что консерваторы могут лишиться 18 кресел из 330,
которые у них есть сейчас, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В тоже время растёт популярность лейбористов.
Судя по всему, депутатские мандаты получат 257 представителей их партии.
Напомню, из-за выхода Соединённого Королевства из ЕС выборы в парламент пройдут досрочно – 8 июня.