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Консервативная партия Великобритании, возглавляемая Терезой Мэй, рискует потерять абсолютное большинство мест в парламенте

03 июня 2017 16:44
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Новости Великобритании.  Результаты последних опросов свидетельствуют о том,

что консерваторы могут лишиться 18 кресел из 330,

которые у них есть сейчас, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Консервативная партия Великобритании, возглавляемая Терезой Мэй, рискует потерять абсолютное большинство мест в парламенте-1

В тоже время растёт популярность лейбористов.

Консервативная партия Великобритании, возглавляемая Терезой Мэй, рискует потерять абсолютное большинство мест в парламенте-3

Судя по всему, депутатские мандаты получат 257 представителей их партии.

Напомню, из-за выхода Соединённого Королевства из ЕС выборы в парламент пройдут досрочно – 8 июня.

# Международная политика

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