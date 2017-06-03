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В Кабуле прогремела серия взрывов

03 июня 2017 16:42
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Новости Афганистана. Серия из трёх взрывов прогремела в столице Афганистана. Несколько бомб активировали на кладбище,

где проходили похороны одного из погибших во время вчерашних протестов,

В Кабуле прогремела серия взрывов-1

сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В результате атаки погибли, по меньшей мере, 20 человек. Среди пострадавших, без малого, 90 местных жителей.

В Кабуле прогремела серия взрывов-4

Ответственность за взрывы пока не взяла на себя ни одна из террористических группировок.

# Фотофакт # Теракт в Афганистане

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