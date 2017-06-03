В Кабуле прогремела серия взрывов

Новости Афганистана. Серия из трёх взрывов прогремела в столице Афганистана. Несколько бомб активировали на кладбище,
где проходили похороны одного из погибших во время вчерашних протестов,
Новости Афганистана. Серия из трёх взрывов прогремела в столице Афганистана. Несколько бомб активировали на кладбище,
где проходили похороны одного из погибших во время вчерашних протестов,
сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В результате атаки погибли, по меньшей мере, 20 человек. Среди пострадавших, без малого, 90 местных жителей.
Ответственность за взрывы пока не взяла на себя ни одна из террористических группировок.