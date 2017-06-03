В результате наводнения на юге Китая пострадали 12 тысяч человек

Новости Китая. Проливные дожди, которые продолжались в течение нескольких дней,
привели к разливу местной реки,
сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Китая. Проливные дожди, которые продолжались в течение нескольких дней,
привели к разливу местной реки,
сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это повлекло за собой затопление дорог, разрушение шести мостов, а также повреждение линий электропередач.
Стихия смела около 100 домов.
Из пострадавших районов людей эвакуируют в безопасные места. На месте работают отряды спасателей.