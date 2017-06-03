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В результате наводнения на юге Китая пострадали 12 тысяч человек

03 июня 2017 16:45
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Новости Китая. Проливные дожди, которые продолжались в течение нескольких дней,

привели к разливу местной реки,

сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В результате наводнения на юге Китая пострадали 12 тысяч человек-1

Это повлекло за собой затопление дорог, разрушение шести мостов, а также повреждение линий электропередач.

Стихия смела около 100 домов.

В результате наводнения на юге Китая пострадали 12 тысяч человек-4

Из пострадавших районов людей эвакуируют в безопасные места. На месте работают отряды спасателей.

# Фотофакт # Китай

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