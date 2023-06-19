ФСБ помешала планам ГУР МО Украины провести теракты против властей Запорожской области

Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ помешала планам Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины осуществить террористические акты в отношении руководителей Запорожской области, сообщает РИА Новости.

В ходе оперативной «игры», проводимой ФСБ России, была разоблачена деятельность украинской спецслужбы, занимавшейся вербовкой пособников из числа запорожцев.

Сотрудники Федеральной службы безопасности РФ задержали сотрудника спецслужбы Украины, конфисковали средства совершения преступлений, вскрыли каналы агентурной связи и пути финансирования. Также сотрудники ФСБ выявили пособника. В отношении соучастницы было возбуждено уголовное дело по статьям о террористических актах и незаконном приобретении и сбыте взрывчатых веществ и взрывных устройств.