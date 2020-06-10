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Улицы городов Эквадора засыпало пеплом из-за извержения вулкана

10 июня 2020 08:46
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Новости Эквадора. В результате извержения вулкана Сангай города в центральной части Эквадора засыпало пеплом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь идет как минимум о 16 населенных пунктах, в самом крупном из которых проживает более 2 миллионов человек.

Улицы городов Эквадора засыпало пеплом из-за извержения вулкана-1

Улицы городов Эквадора засыпало пеплом из-за извержения вулкана-3

В целях безопасности власти призывают население надевать защитные маски и одежду, максимально закрывающую тело. В некоторых городах на день приостановили движение всех транспортных средств, чтобы пепел не поднимался в воздух. Сотрудники коммунальных служб выведены на уборку улиц.

# Извержение вулкана # Фотофакт

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