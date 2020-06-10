Улицы городов Эквадора засыпало пеплом из-за извержения вулкана

Новости Эквадора. В результате извержения вулкана Сангай города в центральной части Эквадора засыпало пеплом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь идет как минимум о 16 населенных пунктах, в самом крупном из которых проживает более 2 миллионов человек.