Почти 5 тонн кокаина изъяли в Колумбии. Его стоимость могла составить 265 млн долларов

Новости Колумбии. Без малого 5 тонн кокаина изъяли в Колумбии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Колумбии. Без малого 5 тонн кокаина изъяли в Колумбии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Партию наркотика, который должен был отправиться в Турцию, обнаружили в порту Буэнавентура.
По оценкам экспертов, стоимость груза на черном рынке могла составить около 265 миллионов долларов.
Отметим, более 90 % плантаций коки находятся в Перу, Колумбии и Боливии. В небольших количествах она произрастает также в Панаме, Эквадоре, Венесуэле и Бразилии.