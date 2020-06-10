Почти 5 тонн кокаина изъяли в Колумбии. Его стоимость могла составить 265 млн долларов

Новости Колумбии. Без малого 5 тонн кокаина изъяли в Колумбии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Партию наркотика, который должен был отправиться в Турцию, обнаружили в порту Буэнавентура. По оценкам экспертов, стоимость груза на черном рынке могла составить около 265 миллионов долларов.