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Почти 5 тонн кокаина изъяли в Колумбии. Его стоимость могла составить 265 млн долларов

10 июня 2020 09:04
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Новости Колумбии. Без малого 5 тонн кокаина изъяли в Колумбии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Почти 5 тонн кокаина изъяли в Колумбии. Его стоимость могла составить 265 млн долларов-1

Почти 5 тонн кокаина изъяли в Колумбии. Его стоимость могла составить 265 млн долларов-3

Партию наркотика, который должен был отправиться в Турцию, обнаружили в порту Буэнавентура.

По оценкам экспертов, стоимость груза на черном рынке могла составить около 265 миллионов долларов.

Почти 5 тонн кокаина изъяли в Колумбии. Его стоимость могла составить 265 млн долларов-6

Почти 5 тонн кокаина изъяли в Колумбии. Его стоимость могла составить 265 млн долларов-8

Отметим, более 90 % плантаций коки находятся в Перу, Колумбии и Боливии. В небольших количествах она произрастает также в Панаме, Эквадоре, Венесуэле и Бразилии.

# Наркотики # Фотофакт

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