В ОАЭ зоозащитники несколько месяцев выхаживали черепах. Их уже выпустили в море
Новости ОАЭ. Морские черепахи возвращаются домой. Дубайские зоозащитники выхаживали их в течение нескольких месяцев, теперь животные готовы к самостоятельной жизни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Правда, присматривать за подопечными все равно будут. С помощью GPS-датчиков. Всего домой (в Персидский залив) отправились более 20 черепах.
Барбара Лэнг-Лентон, глава проекта реабилитации черепах:
У нас есть исследовательская программа. Животные, которых мы выпустили сегодня, были оснащены спутниковыми передатчиками. Мы прикрепили их к панцирю. Мы можем отследить черепаху даже на суше. Например, когда она выйдет откладывать яйца.
Можно подумать, что самое страшное для этих животных позади. Однако им предстоит преодолеть еще много трудностей. Одна из них – загрязнение воды. В основном – пластиком.