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В ОАЭ зоозащитники несколько месяцев выхаживали черепах. Их уже выпустили в море

19 июня 2023 10:04
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Новости ОАЭ. Морские черепахи возвращаются домой. Дубайские зоозащитники выхаживали их в течение нескольких месяцев, теперь животные готовы к самостоятельной жизни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Правда, присматривать за подопечными все равно будут. С помощью GPS-датчиков. Всего домой (в Персидский залив) отправились более 20 черепах.

В ОАЭ зоозащитники несколько месяцев выхаживали черепах. Их уже выпустили в море-1

Барбара Лэнг-Лентон, глава проекта реабилитации черепах:
У нас есть исследовательская программа. Животные, которых мы выпустили сегодня, были оснащены спутниковыми передатчиками. Мы прикрепили их к панцирю. Мы можем отследить черепаху даже на суше. Например, когда она выйдет откладывать яйца.

В ОАЭ зоозащитники несколько месяцев выхаживали черепах. Их уже выпустили в море-4

Можно подумать, что самое страшное для этих животных позади. Однако им предстоит преодолеть еще много трудностей. Одна из них – загрязнение воды. В основном – пластиком.

# Животные # Фотофакт

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