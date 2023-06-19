В ОАЭ зоозащитники несколько месяцев выхаживали черепах. Их уже выпустили в море

Новости ОАЭ. Морские черепахи возвращаются домой. Дубайские зоозащитники выхаживали их в течение нескольких месяцев, теперь животные готовы к самостоятельной жизни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Правда, присматривать за подопечными все равно будут. С помощью GPS-датчиков. Всего домой (в Персидский залив) отправились более 20 черепах.

Барбара Лэнг-Лентон, глава проекта реабилитации черепах:

У нас есть исследовательская программа. Животные, которых мы выпустили сегодня, были оснащены спутниковыми передатчиками. Мы прикрепили их к панцирю. Мы можем отследить черепаху даже на суше. Например, когда она выйдет откладывать яйца.