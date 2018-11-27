В Нью-Йорке водитель не смог припарковаться и наехал на пешеходов

Новости США. В Нью-Йорке автомобиль въехал в группу пешеходов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Инцидент произошёл в квартале Чайна-таун. В результате происшествия погиб человек. Ещё шестеро травмированы.

По данным полиции, наезд не был совершён умышленно. Вероятнее всего, водитель не справился с управлением во время парковки. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.