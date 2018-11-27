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В Нью-Йорке водитель не смог припарковаться и наехал на пешеходов

27 ноября 2018 08:27
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Новости США. В Нью-Йорке автомобиль въехал в группу пешеходов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Инцидент произошёл в квартале Чайна-таун. В результате происшествия погиб человек. Ещё шестеро травмированы.

В Нью-Йорке водитель не смог припарковаться и наехал на пешеходов -1

По данным полиции, наезд не был совершён умышленно. Вероятнее всего, водитель не справился с управлением во время парковки. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.

В Нью-Йорке водитель не смог припарковаться и наехал на пешеходов -4

# ДТП # Фотофакт

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