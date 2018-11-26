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НАТО созывает чрезвычайное заседание по ситуации в Керченском проливе

26 ноября 2018 14:15
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Новости Украины. 26 ноября к ситуации в Керченском проливе приковано внимание мировых СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как стало известно, чрезвычайное заседание по Азову созывает НАТО.

НАТО созывает чрезвычайное заседание по ситуации в Керченском проливе-1

НАТО созывает чрезвычайное заседание по ситуации в Керченском проливе-3

О сегодняшнем собрании комиссии президент Украины и генеральный секретарь организации договорились по телефону. Обсуждению ситуации в Керченском проливе будет посвящено и экстренное заседание Совбеза ООН, которое начнется в 19 часов по минскому времени. А 27 ноября найти общую позицию в связи с инцидентом попытаются постоянные представители государств Евросоюза.

Вооружённые силы Украины приведены в полную боевую готовность из-за инцидента в Керченском проливе

Напомним, три корабля военно-морских сил Украины вошли во временно закрытую российскую акваторию и несколько часов совершали маневры, не реагируя на требования сопровождавших их российских катеров и кораблей.

НАТО созывает чрезвычайное заседание по ситуации в Керченском проливе-6

НАТО созывает чрезвычайное заседание по ситуации в Керченском проливе-8

С целью остановки судов российские пограничники применили оружие. Несколько военнослужащих получили ранения. Корабли задержаны. Россия возбудила уголовное дело о нарушении госграницы.

Керченский пролив вновь открыт для движения гражданских судов

# Международная политика # Фотофакт

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