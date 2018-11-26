НАТО созывает чрезвычайное заседание по ситуации в Керченском проливе

Новости Украины. 26 ноября к ситуации в Керченском проливе приковано внимание мировых СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как стало известно, чрезвычайное заседание по Азову созывает НАТО.

О сегодняшнем собрании комиссии президент Украины и генеральный секретарь организации договорились по телефону. Обсуждению ситуации в Керченском проливе будет посвящено и экстренное заседание Совбеза ООН, которое начнется в 19 часов по минскому времени. А 27 ноября найти общую позицию в связи с инцидентом попытаются постоянные представители государств Евросоюза.

Вооружённые силы Украины приведены в полную боевую готовность из-за инцидента в Керченском проливе

Напомним, три корабля военно-морских сил Украины вошли во временно закрытую российскую акваторию и несколько часов совершали маневры, не реагируя на требования сопровождавших их российских катеров и кораблей.