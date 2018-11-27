Военное положение в Украине. В каких областях и на какой срок будет действовать?

Новости Украины. Военное положение в Украине будет действовать только в 10 областях, а также внутренних водах Украины Азово-Керченской акватории, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Украины. Военное положение в Украине будет действовать только в 10 областях, а также внутренних водах Украины Азово-Керченской акватории, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Такое решение отражено в законопроекте Верховной рады, который накануне приняли депутаты. Кроме того, были изменены и предложенные ранее сроки. Военное положение продлится 30 суток, а не 60.
Напомним, ситуация обострилась после инцидента в Керченском проливе. Три корабля военно-морских сил Украины вошли во временно закрытую российскую акваторию и несколько часов совершали манёвры, не реагируя на требования российских пограничников. В итоге последним пришлось применить силу.