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Военное положение в Украине. В каких областях и на какой срок будет действовать?

27 ноября 2018 07:41
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Новости Украины. Военное положение в Украине будет действовать только в 10 областях, а также внутренних водах Украины Азово-Керченской акватории, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Военное положение в Украине. В каких областях и на какой срок будет действовать?-1

Такое решение отражено в законопроекте Верховной рады, который накануне приняли депутаты. Кроме того, были изменены и предложенные ранее сроки. Военное положение продлится 30 суток, а не 60.

Военное положение в Украине. В каких областях и на какой срок будет действовать?-4

Напомним, ситуация обострилась после инцидента в Керченском проливе. Три корабля военно-морских сил Украины вошли во временно закрытую российскую акваторию и несколько часов совершали манёвры, не реагируя на требования российских пограничников. В итоге последним пришлось применить силу.

Военное положение в Украине. В каких областях и на какой срок будет действовать?-7

# Международная политика # Фотофакт

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