Военное положение в Украине. В каких областях и на какой срок будет действовать?

Новости Украины. Военное положение в Украине будет действовать только в 10 областях, а также внутренних водах Украины Азово-Керченской акватории, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такое решение отражено в законопроекте Верховной рады, который накануне приняли депутаты. Кроме того, были изменены и предложенные ранее сроки. Военное положение продлится 30 суток, а не 60.