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В Нью-Йорке начались массовые рейды по задержанию мигрантов

28 января 2025 19:57
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Смена администрации в Вашингтоне ознаменовала кардинальные изменения в жизни страны, в частности в миграционной политике. Федеральные власти начали первые масштабные рейды против нелегальных переселенцев в Нью-Йорке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Нью-Йорке начались массовые рейды по задержанию мигрантов-2

Операции стартовали 28 января в районах Куинс и Бруклин, где задержано более 200 человек. Рейды проводятся в рамках предвыборного обещания президента США Дональда Трампа восстановить жесткую политику депортации. По информации источников, при задержаниях используются базы данных с биометрией и мониторинг соцсетей. При этом назревает конфликт между Вашингтоном и местными чиновниками. В мэрии Нью-Йорка осудили действия спецслужб, напомнив о статусе города как убежища для мигрантов. Отметим, Трамп ранее неоднократно высказывался за ужесточение иммиграционной политики и принудительную депортацию нелегальных мигрантов.

# Международная политика

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