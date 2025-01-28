Западные политтехнологи продолжают разгонять карусель цветных революций. После провала в Грузии – Брюссель и Вашингтон пытаются наверстать упущенное. На этот раз под прицелом непреклонная Сербия. Политический натиск на страну рос несколько десятилетий, но нужен был весомый повод, чтобы развернуть деструктивную деятельность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И в ноябре он нашелся: в Сербии произошла трагедия, которую американские марионеточники ловко использовали в своих целях. После обрушения козырька здания вокзала, в результате которого погибли пятнадцать человек, улицы городов наводнили протестующие, и в представителей власти полетели многочисленные обвинения. На их фоне премьер-министр Милош Вучевич подал в отставку. Уходя, он призвал граждан к умиротворению и диалогу. Отметим, сербский премьер стал самым высокопоставленным политиком, покинувшим свой пост после массовых протестов.