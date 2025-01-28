В Словакии сорвалось голосование по вотуму недоверия правительству Фицо

В попытках сместить неугодного Роберта Фицо прозападные силы хотят организовать новый майдан в Словакии. Однако все эти попытки остаются безрезультативными, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Внеочередное заседание парламента Словакии, на котором по инициативе оппозиции должно было пройти голосование по вынесению вотума недоверия правительству, не открылось. Причиной срыва сессии стало отсутствие необходимого числа депутатов. Всего явились лишь 66 парламентариев при общем количестве в 150 мандатов. Для начала заседания необходимо было присутствие не менее 76 народных избранников.

Представители прозападных партий Словакии официально внесли в парламент предложение по вынесению вотума недоверия правительству Роберта Фицо. Они объяснили свое решение так называемыми связями с Кремлем. Но первое слушание по вопросу оппозиционеры сорвали, покинув заседание Национального совета. По их словам, их не устроил закрытый статус сессии парламента.