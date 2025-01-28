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Польские фермеры из-за вспышки ящура вышли с пикетом на границу с Германией

28 января 2025 17:07
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Не разобравшись в собственных проблемах, западные чиновники лезут во внутренние дела других стран. Невзирая на это, местные жители не согласны мириться с установленными порядками. Польские фермеры вышли с пикетом на границу с Германией на фоне вспышки ящура в сопредельном государстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Польские фермеры из-за вспышки ящура вышли с пикетом на границу с Германией-2

Аграрии прибыли на крупнейшие пограничные переходы на польско-немецкой границе. Сельхозработники опасаются завоза из Германии ящура, в связи с этим протестующие требуют закрыть границу для перевозки скота. 

Заболевание было выявлено в середине января в племенном стаде буйволов на одной из животноводческих ферм на востоке ФРГ. Зараженных животных подвергли эвтаназии, вокруг очага заболевания установили 3-километровую карантинную зону и 10-километровую зону мониторинга. Торговые партнеры уже приостановили импорт. Более десятка государств, в том числе и Беларусь, уже запретили поставки и транзит мясной продукции.

# Акции протеста

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