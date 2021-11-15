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В Нью-Йорке медведица обыскала хозяина центра, чтобы найти вкусное для себя угощение

15 ноября 2021 06:46
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Новости США. Забавные видеокадры в YouTube выложили сотрудники Центра дикой природы в Нью-Йорке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Нью-Йорке медведица обыскала хозяина центра, чтобы найти вкусное для себя угощение-1

В ролике показывают, как 17-летняя медведица по кличке Дженни обыскивает хозяина центра, чтобы найти вкусное для себя угощение. Лишний вес для нее не страшен: упитанная дама уже 150 килограммов. Но, к сожалению, никакого лакомства Дженни так и не нашла. А вообще видео с медведицей часто попадают в социальные сети. Вот на этих кадрах видно, как она устроила себе настоящие SPA-процедуры.

# Дикие животные # Фотофакт

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