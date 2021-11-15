В Нью-Йорке медведица обыскала хозяина центра, чтобы найти вкусное для себя угощение

В ролике показывают, как 17-летняя медведица по кличке Дженни обыскивает хозяина центра, чтобы найти вкусное для себя угощение. Лишний вес для нее не страшен: упитанная дама уже 150 килограммов. Но, к сожалению, никакого лакомства Дженни так и не нашла. А вообще видео с медведицей часто попадают в социальные сети. Вот на этих кадрах видно, как она устроила себе настоящие SPA-процедуры.