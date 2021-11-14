Прямой эфир

В Австрии полиция проводит рейды в ресторанах и транспорте. Ищут тех, у кого нет сертификата о вакцинации

14 ноября 2021 17:16
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Тема COVID-19 остается в топе мировой информационной повестки. По прогнозам Всемирной организации здравоохранения, к февралю от коронавируса только в Европе может умереть еще полмиллиона человек, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.  

В Европе от коронавируса к февралю может умереть еще полмиллиона человек. О том, какие меры принимают страны, читайте здесь.  

В Австрии полиция проводит рейды в ресторанах и транспорте. Ищут тех, у кого нет сертификата о вакцинации-1

На фоне роста заболеваемости COVID-19 некоторые страны уже начали возвращать локдауны. Например, в Австрии полиция проводит рейды в ресторанах и транспорте, выявляя тех, у кого нет сертификата о вакцинации.  

В Австрии полиция проводит рейды в ресторанах и транспорте. Ищут тех, у кого нет сертификата о вакцинации-4

Дело в том, что в стране отрицательный результат ПЦР-теста больше не является пропуском в общественные места. Нарушителям грозит штраф в 90 евро.  

# Коронавирус # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Он может, наверное». Путин высказался о газовом вопросе и действиях Запада в отношении Беларуси
14 ноября 2021 14:19

«Он может, наверное». Путин высказался о газовом вопросе и действиях Запада в отношении Беларуси

Лукашенко – удобный кандидат, чтобы замаскировать жестокость. Что The Guardian пишет о белорусской границе?
14 ноября 2021 14:06

Лукашенко – удобный кандидат, чтобы замаскировать жестокость. Что The Guardian пишет о белорусской границе?

Не остаётся говорить ничего, кроме правды. Что в эфире CNN показал Мэтью Чанс?
14 ноября 2021 12:09

Не остаётся говорить ничего, кроме правды. Что в эфире CNN показал Мэтью Чанс?