В Австрии полиция проводит рейды в ресторанах и транспорте. Ищут тех, у кого нет сертификата о вакцинации

Тема COVID-19 остается в топе мировой информационной повестки. По прогнозам Всемирной организации здравоохранения, к февралю от коронавируса только в Европе может умереть еще полмиллиона человек, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

В Европе от коронавируса к февралю может умереть еще полмиллиона человек. О том, какие меры принимают страны, читайте здесь.