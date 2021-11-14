В Австрии полиция проводит рейды в ресторанах и транспорте. Ищут тех, у кого нет сертификата о вакцинации
Тема COVID-19 остается в топе мировой информационной повестки. По прогнозам Всемирной организации здравоохранения, к февралю от коронавируса только в Европе может умереть еще полмиллиона человек, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
В Европе от коронавируса к февралю может умереть еще полмиллиона человек. О том, какие меры принимают страны, читайте здесь.
На фоне роста заболеваемости COVID-19 некоторые страны уже начали возвращать локдауны. Например, в Австрии полиция проводит рейды в ресторанах и транспорте, выявляя тех, у кого нет сертификата о вакцинации.
Дело в том, что в стране отрицательный результат ПЦР-теста больше не является пропуском в общественные места. Нарушителям грозит штраф в 90 евро.