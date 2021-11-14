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Мировые цены на продовольствие побили 10-летний рекорд

14 ноября 2021 17:42
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Немного статистики. Мировые цены на продовольствие побили десятилетний рекорд, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. За год они выросли на 30 %.  

Мировые цены на продовольствие побили 10-летний рекорд-1

Причин много: это и подорожание сырья, и сбои в поставках, и закрытие заводов, и политическая напряженность. Подвел и урожай в основных странах-экспортерах: России, Канаде, США. К примеру, цены на зерно по сравнению с 2020 годом подскочили на 22 %. И то ли еще будет. Прогнозы аналитиков неутешительны: в 2022 году планету ожидает продовольственная катастрофа.  

По подсчетам ООН, на грани голода более 45 миллионов человек.  

# Продукты питания # Илона Волынец # Фотофакт

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