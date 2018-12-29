В Нью-Йорке дроны будут следить за безопасностью во время празднования Нового года

Новости США. Правоохранители Нью-Йорка применят беспилотники для обеспечения безопасности на Таймс-сквер во время празднования Нового года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дроны помогут тщательнее наблюдать за многотысячной толпой. В общей сложности, полиция задействует более 1200 камер слежения. Кроме того, на площади будут установлены ограждения. Чтобы попасть туда, гражданам и туристам придется пройти через металлодетекторы. У площади будут дежурить кинологи с собаками.