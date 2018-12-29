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В Нью-Йорке дроны будут следить за безопасностью во время празднования Нового года

29 декабря 2018 11:37
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Новости США. Правоохранители Нью-Йорка применят беспилотники для обеспечения безопасности на Таймс-сквер во время празднования Нового года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Нью-Йорке дроны будут следить за безопасностью во время празднования Нового года-1

Дроны помогут тщательнее наблюдать за многотысячной толпой. В общей сложности, полиция задействует более 1200 камер слежения. Кроме того, на площади будут установлены ограждения. Чтобы попасть туда, гражданам и туристам придется пройти через металлодетекторы. У площади будут дежурить кинологи с собаками.

В Нью-Йорке дроны будут следить за безопасностью во время празднования Нового года-4

В Нью-Йорке дроны будут следить за безопасностью во время празднования Нового года-6

# Новый год # Фотофакт

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