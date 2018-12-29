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В Египте взорвали автобус с туристами

29 декабря 2018 11:29
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Новости Египта. Туристический автобус взорвали в Каире, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В результате атаки погибли четыре человека – все они граждане Вьетнама.

В Египте взорвали автобус с туристами-1

Еще 10 человек госпитализированы с ранениями. Состояние некоторых критическое.

Самодельное взрывное устройство было заложено у обочины дороги в Гизе. По данным специалистов, его активировали дистанционно. Фрагменты бомбы были изъяты и отправлены на экспертизу. Расследованием занимается прокуратура госбезопасности.

В Египте взорвали автобус с туристами-4

В Египте взорвали автобус с туристами-6

В Египте взорвали автобус с туристами-8

# Взрыв # Фотофакт

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