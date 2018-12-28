В 37 американских штатах проблемы с телефонной связью и интернетом из-за непогоды

Новости США. Глобальный сбой в работе интернета произошел в США. Неполадки затронули жителей 37 штатов, как частных лиц, так и правительственные ведомства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Проблемы также наблюдаются с телефонной связью. Сотрудники телекоммуникационной компании проводят восстановительные работы. Происшествие серьезно усложнило и без того непростую ситуацию в стране.

В нескольких штатах бушует снежный ураган. Непогода уже привела к гибели нескольких человек. Без связи и гражданам, и спасателям приходится еще тяжелее. Из-за нарушения координации оказавшиеся в опасности американцы могут вовремя не получить помощь.