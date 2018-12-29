В Египте был взорван туристический автобус. Четыре человека погибли

Новости Египта. 28 декабря в 18:15 по местному времени (19:15 мск) в Каире произошёл взрыв в автобусе с туристами из Вьетнама.
Как сообщает РИА Новости, происшествие случилось в районе Эль-Харам, неподалёку от комплекса пирамид в Гизе. В результате взрыва погибли четыре человека: египтянин и три вьетнамца. Ещё 12 человек пострадали.
Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. По словам врачей, у большинства не опасные для жизни ранения. Тем не менее несколько человек в критическом состоянии.
Фото: Agence France-Presse
По факту случившегося уже проводится расследование. Изъяты остатки взрывного устройства, записи с уличных камер видеонаблюдения, опрашиваются свидетели и пострадавшие.
К настоящему моменту стало известно, что взрывное устройство было активировано дистанционно. Следователи также обратили внимание, что автобус по неизвестным причинам свернул на одну из улиц, которые не охраняются полицией.
Отмечается, что к Новому году и христианским праздникам в Египте были усилены меры безопасности. Не только правоохранители, но и военные помогают обеспечивать безопасность церквей и туристических объектов. Однако на второстепенных улицах, на одну из которых свернул автобус, меры безопасности не такие серьёзные.