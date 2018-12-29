В Египте был взорван туристический автобус. Четыре человека погибли

Новости Египта. 28 декабря в 18:15 по местному времени (19:15 мск) в Каире произошёл взрыв в автобусе с туристами из Вьетнама.

Как сообщает РИА Новости, происшествие случилось в районе Эль-Харам, неподалёку от комплекса пирамид в Гизе. В результате взрыва погибли четыре человека: египтянин и три вьетнамца. Ещё 12 человек пострадали.

Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. По словам врачей, у большинства не опасные для жизни ранения. Тем не менее несколько человек в критическом состоянии.