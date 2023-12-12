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В Нью-Йорке частично обрушился жилой дом

12 декабря 2023 08:26
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В Нью-Йорке проходит масштабная поисково-спасательная операция на месте частичного обрушения 7-этажного жилого дома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Нью-Йорке частично обрушился жилой дом-1

Пожарные разбирают завалы в надежде найти людей, оказавшихся в каменной ловушке. Информации о жертвах и раненых пока не поступало. Власти пытаются определить, сколько людей находились в здании в момент ЧП. Что стало причиной обрушения, сейчас выясняют специалисты. Как сообщают местные СМИ, жильцы неоднократно жаловались на аварийное состояние дома, который был построен около века назад. В 2020 году экспертная комиссия признала фасад здания небезопасным.

# ЧП # Новости США # Фотофакт

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