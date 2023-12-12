Резолюция об импичменте Байдена состоится 13 декабря

Палата представителей США намерена голосовать за резолюцию, которая санкционирует продолжение расследования с целью возможного объявления импичмента президенту Джо Байдену. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в Конгрессе.

Ранее республиканцы начали проверку выдвинутых против Байдена обвинений в участии его сына Хантера Байдена в зарубежных деловых авантюрах, особенно во время его вице-президентства в администрации Обамы.

Белый дом категорически отрицает эти обвинения. При этом, члены демократического меньшинства предпринимают активные попытки помешать принятию резолюции.