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Резолюция об импичменте Байдена состоится 13 декабря

12 декабря 2023 08:07
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Палата представителей США намерена голосовать за резолюцию, которая санкционирует продолжение расследования с целью возможного объявления импичмента президенту Джо Байдену. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в Конгрессе.

Ранее республиканцы начали проверку выдвинутых против Байдена обвинений в участии его сына Хантера Байдена в зарубежных деловых авантюрах, особенно во время его вице-президентства в администрации Обамы.

Белый дом категорически отрицает эти обвинения. При этом, члены демократического меньшинства предпринимают активные попытки помешать принятию резолюции.

# Международная политика # Джо Байден

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