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В Нью-Джерси начался крупнейший фестиваль воздушных шаров

03 августа 2022 08:52
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Новости США. Полетать в облаках есть возможность у гостей крупнейшего в мире фестиваля воздушных шаров, который проходит в штате Нью-Джерси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Нью-Джерси начался крупнейший фестиваль воздушных шаров-1

В 2022 году на празднике представлено более 40 стилизованных аэростатов. Цена билета на полет зависит от времени суток и стартует от 250 долларов. Надо отметить, что немало мечтателей готовы отправиться в путешествие по небу.

В Нью-Джерси начался крупнейший фестиваль воздушных шаров-4

Говард Фримен, организатор фестиваля:
Воздушные шары будят ребенка в каждом человеке. Я занимаюсь этим делом давно. Это 39-й фестиваль. Но каждый раз, слыша шум горелки и видя, как воздушные шары взлетают, я взволнован.

Не менее интересно и на земле. Для гостей подготовили аттракционы, на протяжении дня звучит живая музыка, а с наступлением сумерек небо раскрашивают залпы фейерверков. Кстати, проект с добрым началом. Часть денег организаторы отправляют на благотворительность.

# Праздничные даты # Говард Фримен # Новости США # Фотофакт

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