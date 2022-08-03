В Нью-Джерси начался крупнейший фестиваль воздушных шаров

Новости США. Полетать в облаках есть возможность у гостей крупнейшего в мире фестиваля воздушных шаров, который проходит в штате Нью-Джерси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2022 году на празднике представлено более 40 стилизованных аэростатов. Цена билета на полет зависит от времени суток и стартует от 250 долларов. Надо отметить, что немало мечтателей готовы отправиться в путешествие по небу.

Говард Фримен, организатор фестиваля:

Воздушные шары будят ребенка в каждом человеке. Я занимаюсь этим делом давно. Это 39-й фестиваль. Но каждый раз, слыша шум горелки и видя, как воздушные шары взлетают, я взволнован.

Не менее интересно и на земле. Для гостей подготовили аттракционы, на протяжении дня звучит живая музыка, а с наступлением сумерек небо раскрашивают залпы фейерверков. Кстати, проект с добрым началом. Часть денег организаторы отправляют на благотворительность.