Германия вводит мораторий на приём украинских беженцев

Новости Германии. Германия вводит мораторий на прием беженцев из Украины. Ограничить количество въезжающих пришлось из-за дефицита мест и финансовых проблем. В некоторых муниципалитетах ситуация крайне сложная, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Брандербург столкнулся с перенаселением, после чего сразу закрылся для мигрантов. А в Саксонии больше не могут выплачивать социальные пособия. В регионах страны местные власти даже запретили регистрацию беженцев. Например, в Баварии теперь отправляют приезжих в другие федеральные земли. В стране озадачены проблемой перегрузки общественной инфраструктуры, в частности школ, детских садов и медучреждений.