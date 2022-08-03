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Германия вводит мораторий на приём украинских беженцев

03 августа 2022 07:28
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Новости Германии. Германия вводит мораторий на прием беженцев из Украины. Ограничить количество въезжающих пришлось из-за дефицита мест и финансовых проблем. В некоторых муниципалитетах ситуация крайне сложная, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Германия вводит мораторий на приём украинских беженцев-1

Брандербург столкнулся с перенаселением, после чего сразу закрылся для мигрантов. А в Саксонии больше не могут выплачивать социальные пособия. В регионах страны местные власти даже запретили регистрацию беженцев. Например, в Баварии теперь отправляют приезжих в другие федеральные земли. В стране озадачены проблемой перегрузки общественной инфраструктуры, в частности школ, детских садов и медучреждений.

# Беженцы # Фотофакт

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