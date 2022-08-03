Первый сухогруз с украинским зерном прибыл в Турцию

Сейчас экипаж судна ожидает досмотр. Его проведут представители Турции, России, Украины и ООН, которые входят в совместный координационный центр. Администрация порта планирует начать разгрузку уже 3 августа. Еще 16 кораблей с продовольствием загружаются в Одессе. Анкара ожидает, что каждый день будет отправляться одно судно до того момента, пока действует торговое соглашение. Оно было подписано в конце июля в Стамбуле. Это позволит поставить на мировые рынки более 20 миллионов тонн украинского зерна. В ООН рассчитывают таким образом решить глобальный продовольственный кризис.