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Первый сухогруз с украинским зерном прибыл в Турцию

03 августа 2022 08:17
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В Турцию прибыл первый сухогруз с украинским зерном. На корабле находятся 26 тысяч тонн кукурузы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первый сухогруз с украинским зерном прибыл в Турцию-1

Сейчас экипаж судна ожидает досмотр. Его проведут представители Турции, России, Украины и ООН, которые входят в совместный координационный центр. Администрация порта планирует начать разгрузку уже 3 августа. Еще 16 кораблей с продовольствием загружаются в Одессе. Анкара ожидает, что каждый день будет отправляться одно судно до того момента, пока действует торговое соглашение. Оно было подписано в конце июля в Стамбуле. Это позволит поставить на мировые рынки более 20 миллионов тонн украинского зерна. В ООН рассчитывают таким образом решить глобальный продовольственный кризис.

# Международная политика # Фотофакт

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