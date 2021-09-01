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В Новом Орлеане ввели комендантский час из-за набегов мародёров

01 сентября 2021 10:03
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Новости США. В Новом Орлеане, который сильно пострадал от урагана «Ида», ввели комендантский час. Экстренные меры приняты для того, чтобы остановить набеги мародеров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Новом Орлеане ввели комендантский час из-за набегов мародёров-1

Полиция уже арестовала несколько человек, но нападения на пустующие дома продолжаются. Перед ударом стихии многие жители перебрались в безопасные места, оставив свои жилища без присмотра, чем и пользуются грабители.

В Новом Орлеане ввели комендантский час из-за набегов мародёров-4

Город до сих пор не оправился от стихии. Там по-прежнему нет света и с перебоями работает телефонная связь, что осложняет работу полиции.

# Нападение # Фотофакт

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