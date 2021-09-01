В Новом Орлеане ввели комендантский час из-за набегов мародёров

Новости США. В Новом Орлеане, который сильно пострадал от урагана «Ида», ввели комендантский час. Экстренные меры приняты для того, чтобы остановить набеги мародеров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Полиция уже арестовала несколько человек, но нападения на пустующие дома продолжаются. Перед ударом стихии многие жители перебрались в безопасные места, оставив свои жилища без присмотра, чем и пользуются грабители.