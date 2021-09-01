Продукты почти закончились. В Афганистане возник острый гуманитарный кризис

Новости Афганистана. ООН заявила, что в Афганистане возник острый гуманитарный кризис. Около 20 миллионов афганцев, а это почти половина населения, нуждаются в помощи, чтобы выжить, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Афганистана. ООН заявила, что в Афганистане возник острый гуманитарный кризис. Около 20 миллионов афганцев, а это почти половина населения, нуждаются в помощи, чтобы выжить, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В стране почти закончились продукты, так как из-за неработающей экономики прекращена всякая внешняя торговля. По прогнозам организации, в 2022 году будут голодать около 5 миллионов детей.
В ООН заявили, что продолжат гуманитарные операции и организуют поставки продуктов и лекарств. В ближайшее время будут опубликованы данные о срочных потребностях Афганистана. До наступления зимы туда необходимо отправить дополнительное продовольствие, палатки, одеяла и лекарства. Генсек организации попросил мировое сообщество помочь в финансировании гуманитарных программ.