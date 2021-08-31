1 сентября Байден и Зеленский обсудят вопросы коррупции и борьбы с олигархами

Президент Украины прибыл с официальным визитом в США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 1 сентября Владимир Зеленский проведет переговоры с главой Белого дома, где будут обсуждаться вопросы безопасности и стратегического партнерства.

Сама встреча с Байденом в последний момент переносилась дважды в день. Это первый визит Зеленского в США, и он долго его добивался. Но американский президент вел себя сдержанно. Даже первого телефонного разговора с новым хозяином Белого дома Зеленскому пришлось ждать два месяца.