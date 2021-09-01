Воздух, которым мы дышим, может вызывать рак. Какое заявление сделали учёные?

Ученые заявили, что воздух, которым мы дышим дома и на работе, может быть загрязнен веществами, вызывающими рак, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ходе исследований они проанализировали воздух в комнатах детсада, одного дома, склада, двух лабораториях, пяти офисах и лифте и везде нашли химические соединения, которые могут вызывать рак, бесплодие и проблемы с иммунной системой. Так что ученые рекомендуют чаще бывать на свежем воздухе и проветривать помещения.