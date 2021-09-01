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Воздух, которым мы дышим, может вызывать рак. Какое заявление сделали учёные?

01 сентября 2021 09:55
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Ученые заявили, что воздух, которым мы дышим дома и на работе, может быть загрязнен веществами, вызывающими рак, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Воздух, которым мы дышим, может вызывать рак. Какое заявление сделали учёные?-1

В ходе исследований они проанализировали воздух в комнатах детсада, одного дома, склада, двух лабораториях, пяти офисах и лифте и везде нашли химические соединения, которые могут вызывать рак, бесплодие и проблемы с иммунной системой. Так что ученые рекомендуют чаще бывать на свежем воздухе и проветривать помещения.

# Здоровье # Фотофакт

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