В Новом Орлеане в новогоднюю ночь мужчина протаранил толпу на автомобиле, а затем устроил стрельбу

После этого водитель вышел из машины и открыл по людям огонь. Сообщается как минимум о десяти погибших, еще 30 получили ранения. Это произошло около трех часов ночи по местному времени, когда улицы были полны жителями и туристами, отмечающим наступление 2025 года. Несмотря на попытки полиции задержать нападавшего, ему удалось скрыться. Сейчас ведутся его поиски. Мэр Нового Орлеана назвала произошедшее террористической атакой.