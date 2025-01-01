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В Новом Орлеане в новогоднюю ночь мужчина протаранил толпу на автомобиле, а затем устроил стрельбу

01 января 2025 13:41
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Террор в новогоднюю ночь в США. Автомобиль протаранил толпу в Новом Орлеане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Новом Орлеане в новогоднюю ночь мужчина протаранил толпу на автомобиле, а затем устроил стрельбу-2

После этого водитель вышел из машины и открыл по людям огонь. Сообщается как минимум о десяти погибших, еще 30 получили ранения. Это произошло около трех часов ночи по местному времени, когда улицы были полны жителями и туристами, отмечающим наступление 2025 года. Несмотря на попытки полиции задержать нападавшего, ему удалось скрыться. Сейчас ведутся его поиски. Мэр Нового Орлеана назвала произошедшее террористической атакой.

# Терроризм # Стрельба в США

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