РФ прекратила подачу газа через Украину с 1 января

Прокачка газа из Российской Федерации на границе Украины и Словакии в направлении Австрии находится на отметке «нуль, пишет РИА Новости.

Об этом свидетельствуют данные Европейской сети операторов газотранспортных систем.

В «Газпроме» 1 января информировали, компания лишена технической и юридической возможности осуществлять подачу газа в целью транзита через территорию Украины. Соглашение «Газпрома» с НАК «Нафтогаз Украины» истекло 31 декабря 2024 года. Киев ранее многократно сообщал об отсутствии планов продливать транзитное соглашение.