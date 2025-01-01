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РФ прекратила подачу газа через Украину с 1 января

01 января 2025 12:23
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Прокачка газа из Российской Федерации на границе Украины и Словакии в направлении Австрии находится на отметке «нуль, пишет РИА Новости.

РФ прекратила подачу газа через Украину с 1 января-1

Фото: Pinterest

Об этом свидетельствуют данные Европейской сети операторов газотранспортных систем.

В «Газпроме» 1 января информировали, компания лишена технической и юридической возможности осуществлять подачу газа в целью транзита через территорию Украины. Соглашение «Газпрома» с НАК «Нафтогаз Украины» истекло 31 декабря 2024 года. Киев ранее многократно сообщал об отсутствии планов продливать транзитное соглашение.

# Международная политика

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