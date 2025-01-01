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Макрон признал роспуск парламента шагом к нестабильности и разногласиям внутри страны

01 января 2025 13:37
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Президент Франции Эмманюэль Макрон в новогоднем обращении к нации сказал, что принял решение распустить Национальное собрание, а не направить силы на урегулирование политического кризиса, и это привело к большей нестабильности, пишет ТАСС.

Макрон признал роспуск парламента шагом к нестабильности и разногласиям внутри страны-1

Макрон рассказал, что признает, что распустив Нацсобрание, ожидал преодоление застоя, а в результате это решение привело к разногласиям и нестабильности.

При этом французский лидер уверен, что даже в текущей конфигурации парламент олицетворяет страну во всем ее разнообразии. Макрон выразил надежду, что депутатам удастся сформировать большинство для стабильного управления страной, а правительство придет к компромиссным решениям.

# Международная политика # Эмманюэль Макрон

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