Макрон признал роспуск парламента шагом к нестабильности и разногласиям внутри страны

Президент Франции Эмманюэль Макрон в новогоднем обращении к нации сказал, что принял решение распустить Национальное собрание, а не направить силы на урегулирование политического кризиса, и это привело к большей нестабильности, пишет ТАСС.

Макрон рассказал, что признает, что распустив Нацсобрание, ожидал преодоление застоя, а в результате это решение привело к разногласиям и нестабильности.

При этом французский лидер уверен, что даже в текущей конфигурации парламент олицетворяет страну во всем ее разнообразии. Макрон выразил надежду, что депутатам удастся сформировать большинство для стабильного управления страной, а правительство придет к компромиссным решениям.