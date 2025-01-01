Прямой эфир

В ООН сообщили, что ВСУ добивали дронами раненых российских солдат

01 января 2025 12:05
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Согласно докладу Управления верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации в Украине в период с сентября по ноябрь 2024 года, организацией подтверждены факты убийства российских солдат, получивших ранения на территории боевого сражения, при помощи дронов FPV в Украине, пишет РИА Новости.

В ООН сообщили, что ВСУ добивали дронами раненых российских солдат-1

Фото: Pinterest

За указанный период УВКПЧ установлены 4 инцидента: в трех случаях были атакованы и убиты российские бойцы, а также в 1 инциденте – украинский военнослужащий.

Данные действия квалифицируются как военные преступления. «Нападение на человека, если известно, что он вышел из строя, является серьезным нарушением международного гуманитарного права», – объясняется в документе.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
В Новый год на 91-м году жизни умерла актриса из «Служебного романа» и «Москва слезам не верит»
01 января 2025 11:34

В Новый год на 91-м году жизни умерла актриса из «Служебного романа» и «Москва слезам не верит»

С ракетной атаки ВСУ начался Новый год в Курской области
01 января 2025 10:57

С ракетной атаки ВСУ начался Новый год в Курской области

В Лондоне отменили новогодние мероприятия из-за сильного ветра и дождя
01 января 2025 10:46

В Лондоне отменили новогодние мероприятия из-за сильного ветра и дождя