В ООН сообщили, что ВСУ добивали дронами раненых российских солдат

Согласно докладу Управления верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации в Украине в период с сентября по ноябрь 2024 года, организацией подтверждены факты убийства российских солдат, получивших ранения на территории боевого сражения, при помощи дронов FPV в Украине, пишет РИА Новости.

За указанный период УВКПЧ установлены 4 инцидента: в трех случаях были атакованы и убиты российские бойцы, а также в 1 инциденте – украинский военнослужащий.

Данные действия квалифицируются как военные преступления. «Нападение на человека, если известно, что он вышел из строя, является серьезным нарушением международного гуманитарного права», – объясняется в документе.