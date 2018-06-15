В Новокузнецке мужчина убил бывшую супругу и покончил с собой

Новости России. 15 июня в Новокузнецке мужчина застрелил бывшую жену и покончил с собой.

Как сообщает СУ СК России по Кемеровской области, происшествие случилось примерно в 12 часов по местному времени. 46-летний гражданин пришёл к офису, где работала его бывшая супруга. В момент случившегося 42-летняя женщина находилась на улице.

Злоумышленник выстрелил в бывшую жену, а затем вошёл в здание и покончил с собой. На месте преступления была найдена и изъята гильза 12 калибра. Кроме погибших бывших супругов, никто не пострадал.

Выясняются обстоятельства произошедшего. Известно, что накануне случившегося между погибшими произошла ссора.

Весной 2018 года в Италии футболист застрелил бывшую девушку и покончил с собой.