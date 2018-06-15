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На борту – 169 пассажиров. В Украине самолёт съехал со взлётно-посадочной полосы

15 июня 2018 08:43
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Новости Украины. Самолет авиакомпании Bravo Airways выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в украинском аэропорту «Киев», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На борту – 169 пассажиров. В Украине самолёт съехал со взлётно-посадочной полосы-1

В момент ЧП в салоне находились 169 пассажиров. Всех людей эвакуировали. Медицинская помощь никому не потребовалась. Из-за происшествия аэропорт был закрыт в течение 5 часов. Вероятнее всего, пилот не справился с управлением из-за того, что взлетно-посадочная полоса была мокрой и скользкой.

На борту – 169 пассажиров. В Украине самолёт съехал со взлётно-посадочной полосы-4

# Самолет # Фотофакт

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