На борту – 169 пассажиров. В Украине самолёт съехал со взлётно-посадочной полосы

Новости Украины. Самолет авиакомпании Bravo Airways выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в украинском аэропорту «Киев», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В момент ЧП в салоне находились 169 пассажиров. Всех людей эвакуировали. Медицинская помощь никому не потребовалась. Из-за происшествия аэропорт был закрыт в течение 5 часов. Вероятнее всего, пилот не справился с управлением из-за того, что взлетно-посадочная полоса была мокрой и скользкой.