Страны ЕС решили ввести дополнительные таможенные пошлины на товары из США

Новости Евросоюза. Страны ЕС приняли решение обложить дополнительными таможенными пошлинами товары из США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь идет о сумме в 2 миллиарда 800 миллионов евро.

В список товаров попали джинса, алкоголь, некоторые виды фруктов и мотоциклы.

План должны утвердить на заседаниях 20 июня. Если он будет принят, то вступит в силу уже в конце июня. Таков ответ стран-участниц объединения на введение американской стороной тарифов на импорт стали и алюминия, из-за которых союз теряет более 6 миллиардов евро.