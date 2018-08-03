В Новой Зеландии жители остались без электричества

К неудобствам привел сбой в работе поставщика электроэнергии. Ситуация затронула жителей без малого 13 тысяч домов и офисов в северных и западных районах города. Нарушена работа заводов, комитетов и ряда министерств. Неработающие светофоры привели к хаосу на дорогах.