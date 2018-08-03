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В Новой Зеландии жители остались без электричества

03 августа 2018 09:14
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Новости Новой Зеландии. Часть Веллингтона осталась без электричества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Новой Зеландии жители остались без электричества-1

К неудобствам привел сбой в работе поставщика электроэнергии. Ситуация затронула жителей без малого 13 тысяч домов и офисов в северных и западных районах города. Нарушена работа заводов, комитетов и ряда министерств. Неработающие светофоры привели к хаосу на дорогах.

# ЧП # Фотофакт

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