В Латвии разработают механизм, который не допустит распространения африканской чумы свиней

Новости Латвии. Правительство Латвии собирается на внеочередное заседание из-за крупной вспышки африканской чумы свиней в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По данным специалистов, это самый крупный очаг заболевания, когда-либо зафиксированный на территории государства. Вирус был обнаружен на одной из ферм, где поголовье свиней составляет 15 тысяч. Сейчас работа предприятия остановлена. В радиусе трёх километров от хозяйства установлена защитная зона. Особое внимание уделяется перевозке свиней и мясных продуктов.