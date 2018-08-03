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В Латвии разработают механизм, который не допустит распространения африканской чумы свиней

03 августа 2018 09:06
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Новости Латвии. Правительство Латвии собирается на внеочередное заседание из-за крупной вспышки африканской чумы свиней в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Латвии разработают механизм, который не допустит распространения африканской чумы свиней-1

Политикам предстоит разработать механизм, который не допустит распространения опасного вируса.

В Латвии разработают механизм, который не допустит распространения африканской чумы свиней-4

По данным специалистов, это самый крупный очаг заболевания, когда-либо зафиксированный на территории государства. Вирус был обнаружен на одной из ферм, где поголовье свиней составляет 15 тысяч. Сейчас работа предприятия остановлена. В радиусе трёх километров от хозяйства установлена защитная зона. Особое внимание уделяется перевозке свиней и мясных продуктов.

# Вирусные заболевания # Фотофакт

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