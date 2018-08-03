Службы Коста–Рики конфисковали 2 тонны кокаина

Новости Коста-Рики. Порядка 2 тонн кокаина. Такую партию наркотика перехватили сотрудники береговой службы Коста-Рики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Коста-Рики. Порядка 2 тонн кокаина. Такую партию наркотика перехватили сотрудники береговой службы Коста-Рики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Пограничники конфисковали груз, расфасованный в пакеты. Троих злоумышленников, перевозивших наркотик, задержали. Они оказались гражданами Колумбии.
Информацию о подозрительном судне правительство страны получило из США. Чтобы контрабандистов было тяжелее обнаружить, они использовали лодку с очень низкой осадкой, что делает ее практически невидимой для радаров.