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Службы Коста–Рики конфисковали 2 тонны кокаина

03 августа 2018 09:10
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Новости Коста-Рики. Порядка 2 тонн кокаина. Такую партию наркотика перехватили сотрудники береговой службы Коста-Рики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Службы Коста–Рики конфисковали 2 тонны кокаина-1

Пограничники конфисковали груз, расфасованный в пакеты. Троих злоумышленников, перевозивших наркотик, задержали. Они оказались гражданами Колумбии.

Службы Коста–Рики конфисковали 2 тонны кокаина-4

Информацию о подозрительном судне правительство страны получило из США. Чтобы контрабандистов было тяжелее обнаружить, они использовали лодку с очень низкой осадкой, что делает ее практически невидимой для радаров.

# Наркотики # Фотофакт

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