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В Новой Зеландии завершают опознание жертв теракта в мечетях

20 марта 2019 08:48
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Новости Новой Зеландии. 20 марта полиция Новой Зеландии завершит идентификацию жертв терактов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В результате теракта в мечетях Новой Зеландии погибли 40 человек. Стрелок устроил бойню в прямом эфире

Семьи 21 человека уже получили тела своих родных для погребения. В процессе осмотра и опознания погибших задействованы более 100 человек: врачи, прозекторы и офицеры полиции различных стран.

Расследование трагедии в мечетях новозеландского Крайстчерча в прямом смысле стало интернациональным. Напомним, в результате теракта погибли 49 человек, еще десятки пострадали.

В Новой Зеландии завершают опознание жертв теракта в мечетях-1

В Новой Зеландии завершают опознание жертв теракта в мечетях-3

# Теракт # Фотофакт

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