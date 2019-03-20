В Новой Зеландии завершают опознание жертв теракта в мечетях

Новости Новой Зеландии. 20 марта полиция Новой Зеландии завершит идентификацию жертв терактов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В результате теракта в мечетях Новой Зеландии погибли 40 человек. Стрелок устроил бойню в прямом эфире

Семьи 21 человека уже получили тела своих родных для погребения. В процессе осмотра и опознания погибших задействованы более 100 человек: врачи, прозекторы и офицеры полиции различных стран.

Расследование трагедии в мечетях новозеландского Крайстчерча в прямом смысле стало интернациональным. Напомним, в результате теракта погибли 49 человек, еще десятки пострадали.