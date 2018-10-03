В Новой Зеландии туристов обязали предъявлять мобильные телефоны при прохождении таможни

Новости Новой Зеландии. В Новой Зеландии вступил в силу закон о досмотре мобильного телефона при прохождении таможни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Теперь все путешественники, приезжающие в страну, обязаны предъявить пограничникам свои средства связи.

Тем, кто откажется это сделать, будет грозить штраф в размере 3200 долларов. Кроме того, сотрудник может конфисковать гаджет.

По мнению правительства, такая мера позволит предотвратить распространение запрещенной информации, которая передается сейчас, в основном, в электронном виде.