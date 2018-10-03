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Более 400 автомобилей заблокированы на трассе в Китае из-за сильного снегопада

03 октября 2018 12:30
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Новости Китая. На трассе в китайской провинции Сычуань из-за снегопада оказались заблокированы 400 автомобилей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сотни людей были вынуждены провести ночь в замерзающих машинах.

Более 400 автомобилей заблокированы на трассе в Китае из-за сильного снегопада-1

К спасению людей привлечены пожарные, спасатели, сотрудники полиции и военные. Волонтеры разносили водителям и пассажирам еду, воду и предметы первой необходимости.

Опасная ситуация на горном участке трассы сложилась после того, как 30 сентября начался сильный снегопад, который не прекращается до сих пор (на 3 октября). Синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий в ближайшее время.

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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