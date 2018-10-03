В США изъяли конверты с токсичным веществом, одно из них было адресовано Трампу

Новости США. Сразу несколько конвертов с отравляющим веществом перехватили американские спецслужбы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Два из них были отправлены в Пентагон.

Они предназначались министру обороны и руководителю военно-морских операций ВМС США.

Еще одно письмо было адресовано президенту Дональду Трампу, однако оно не попало в Белый дом. Предполагается, что во всех конвертах находилось токсичное вещество рицин. Опасные посылки переданы ФБР. По факту инцидента ведется проверка.