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В США изъяли конверты с токсичным веществом, одно из них было адресовано Трампу

03 октября 2018 12:41
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Новости США. Сразу несколько конвертов с отравляющим веществом перехватили американские спецслужбы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Два из них были отправлены в Пентагон.

В США изъяли конверты с токсичным веществом, одно из них было адресовано Трампу-1

Они предназначались министру обороны и руководителю военно-морских операций ВМС США.

Еще одно письмо было адресовано президенту Дональду Трампу, однако оно не попало в Белый дом. Предполагается, что во всех конвертах находилось токсичное вещество рицин. Опасные посылки переданы ФБР. По факту инцидента ведется проверка.

# Отравления # Фотофакт

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